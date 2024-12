Do 05.12.24 | 09:51 Uhr

Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht sich seit 2016 massiven Bedrohungen durch türkische Nationalisten ausgesetzt. Auslöser sei sein Einsatz für die Armenien-Resolution des Bundestages 2016 gewesen, in der das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs als "Völkermord" bezeichnet wird, sagte der Grünen-Politiker Özdemir im Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der Funke Mediengruppe. Die Resolution habe sein "Leben in ein Davor und ein Danach verändert".

Ihm sei bewusst gewesen, dass dies einschneidende Konsequenzen haben werde - "bis eben zu der Frage, dass ich da lange Zeit eben bestimmte Teile der Gegend in Kreuzberg, in der ich wohne, meiden musste, eben nicht alleine einkaufen gehen konnte, im Taxi bedrängt wurde von Taxifahrern, die türkische Nationalisten sind". Türkische Nationalisten hätten Filme ausgestrahlt, in denen auch seine damalige Frau und seine Kinder erwähnt wurden, sagte Özdemir.