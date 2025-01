Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin gegen Waffenlieferungen an Israel und für Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen demonstriert.

Ein Protestzug startete am Nachmittag am Oranienplatz in Kreuzberg und zog bis zum Potsdamer Platz. Dabei kam es nach Angaben der Berliner Polizei mehrfach zu Straftaten wie verbotenen Parolen oder dem Abbrennen von Pyrotechnik.

Mehrere Demonstranten wurden daraufhin zur Feststellung der Personalien vorübergehend festgenommen. Mehrfach kam es auch zu Flaschenwürfen in Richtung Polizei. Phasenweise war die Stimmung angespannt.