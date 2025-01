Sicherheit in Berlin

Bodycams sollten beim Rettungsdienst nicht mehr eingesetzt werden – das empfiehlt ein Bericht, den der Berliner Senat selbst in Auftrag gegeben hatte. Der sieht das anders und will bis zu 3.000 weitere Bodycams anschaffen . Von Sabine Müller

In der Feuerwache Neukölln zeigt ein Kollege in Rettungsdienst-Montur, wo es beim Einsatz der Bodycams technisch noch hakt. Als er die Kamera an der Brusttasche befestigt, sitzt sie nicht richtig gut, kippt schnell nach vorne weg. Ab nächster Woche werden neue Halterungen getestet, verspricht der Feuerwehrsprecher.

Seit Ende 2022 sind bei Polizei und Feuerwehr in Berlin die ersten Bodycams im Einsatz. Die kleinen Körperkameras können Angriffe auf Einsatzkräfte aufzeichnen und im besten Fall helfen, Situationen zu deeskalieren. 250 Bodycams hat die Polizei, 50 bekam die Feuerwehr und testete die Körperkameras als erste deutsche Feuerwehr überhaupt im Rettungsdienst.