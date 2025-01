In Berlin wird jährlich der Ermordung der kommunistischen Führer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gedacht. Auch die Bundesvorsitzenden der Linke werden an der Gedenkstätte erwartet. Bei einem Protestmarsch kam es zu Ausschreitungen.

Außerdem wurden den Angaben zufolge sogenannte Bengalos gezündet und verbotene Parolen mit Bezug zum Nahost-Konflikt gerufen, etwa "From the river to the sea". Zu Beginn der Demo habe es eine Durchsage gegeben, dass das zu unterbleiben habe.

Während des Protestmarsches im Rahmen des jährlichen Gedenkens an die kommunistischen Führer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte, wurden Einsatzkräfte angegriffen. Mehrere Einsatzkräfte seien verletzt worden, so die Sprecherin. Über die Anzahl und die Schwere der Verletzungen konnte sie zunächst nichts sagen. Die Polizisten hätten unter anderem Reizgas versprüht.

In Berlin wird am Sonntag an die Ermordung der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Traditionell werden an der Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof in Friedrichsfelde Kränze und rote Nelken niedergelegt. Dazu werden die Bundesvorsitzenden der Linken, Ines Schwertner und Jan van Aken, erwartet. Auch der Berliner Landesverband wird von seinen Vorsitzenden Franziska Brychcy und Maximilian Schirmer vertreten. Zu dem Gedenken werden bis zu 7.000 Teilnehmer erwartet.

Am Nachmittag gibt es dann noch eine Gedenkveranstaltung in der Berliner Geschichtswerkstatt, zu der sich der frühere Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) angekündigt hat.