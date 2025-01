Das Bundesverfassungsgericht schließt das Kapitel zur Berliner Pannenwahl im September 2021 . Die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2023 bleibt gültig. Das höchste deutsche Gericht lehnte eine Verfassungsbeschwerde mehrerer Parlamentarier und Wähler am Dienstag als unzulässig ab.

Das Gericht in Karlsruhe bestätigte damit einen Eilbeschluss vom Januar 2023, unmittelbar vor der Wiederholungswahl. Es bestehe kein Anlass, von diesem Beschluss abzuweichen, heißt es nun in der Begründung. Demnach liegt die Zuständigkeit für Wahlrechtsangelegenheiten in den Bundesländern "allein und abschließend" bei dem jeweiligen Land.

Die vollständige Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl hatte das Berliner Verfassungsgerichtshof im November 2022 angeordnet. Bei der ursprünglichen Wahl im September 2021 war es nach Ansicht des Gerichts zu schweren Wahlpannen gekommen.