Gegen den Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) läuft ein zweites Abwahlverfahren. Der SPD-Politiker will die Potsdamerinnen und Potsdamer über seine Zukunft entscheiden lassen. Am 25. Mai wird wohl eine endgültige Entscheidung fallen.

"Wahlorganisatorisch bietet sich dieser Tag an - ich gehe auch davon aus, dass alle Fraktionen dieser Empfehlung folgen würden", so Tolksdorf weiter. Zuerst hatte die "Potsdamer Neueste Nachrichten" über den Termin für den möglichen Bürgerentscheid berichtet.

Die Entscheidung, ob Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Amt bleibt oder nicht, wird aller Voraussicht nach bei einem Bürgerentscheid am 25. Mai fallen. Das bestätigte der Wahlleiter der Landeshauptstadt, Stefan Tolksdorf, dem rbb am Mittwoch auf Nachfrage.

Eigentlich wollten die Stadtverordneten am 5. März entscheiden, ob Schubert Stadtoberster bleiben soll. Der Termin wäre aber nicht optimal gewesen, da der Bürgerentscheid in den zwei Monaten danach hätte stattfinden müssen und so mit Ostern und Ferienzeiten kollidiert wäre, ergänzte der Wahlleiter.



Daher werde die Entscheidung in der SVV erst am 2. April fallen, so Tolksdorf weiter. Dann ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Mit ziemlicher Sicherheit wird diese Mehrheit auch zustande kommen.

Schubert hat aber bereits angekündigt, dass er das mögliche Votum gegen ihn nicht akzeptieren und auch nicht zurücktreten würde. Stattdessen will er die Potsdamerinnen und Potsdamer entscheiden lassen: Ob er weiter im Amt bleiben solle oder nicht, sei eine "Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger", so Schubert.