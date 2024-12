Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 05.12.2024 | 14:53 Uhr

Ein Teil der Herausforderungen ließe sich auch durch eine Verbesserung der Einnahmenseite lösen. Das Geld liegt ja förmlich auf der Straße und auch Potsdam weigert sich, in adäquatem Maße zuzugreifen. Streifen, die vorschriftswidrig abgestellte Fahrzeuge notieren und ein Bußgeldbescheid ausstellen, sind a. o. selten zu sehen. Das ist nicht nur in Parkverbotszonen so, auch in bewirtschafteten Zonen und in Einmündungsbereich, in denen im 5 Meter-Bereich gar kein Kfz. abgestellt werden darf.



Beim Letztgenannten hat die Bestimmung den Sinn, dass sich Verkehrsteilnehmer - gleich des Verkehrsmittels, was sie benutzen - besser sehen können und zum Zweiten dient es dazu, dass die Gehwege über die Fahrbahnen HINWEG benutzt werden können - sozusagen als "unsichtbarer Gehweg". Nicht nur Geheingeschränkte mit Rollstühlen und Rollatoren, auch Kinder unter 10 Jahre leiden darunter, dass sie mit ihren Rädern jäh an abgestellten Fahrzeugen enden.



Greifen Sie zu. Stellen Sie Personal ein.