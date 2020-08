dpa/Kay Nietfeld Audio: Inforadio | 24.08.2020 | Sebastian Schöbel | Bild: dpa/Kay Nietfeld

Kalayci: "Sind bei 93 Prozent" - Reiserückkehrer bringen Test-Kapazitäten an ihre Grenzen

24.08.20 | 13:09 Uhr

Seit Anfang August werden an den Berliner Flughäfen und am ZOB Reiserückkehrer auf das Coronavirus getestet. Inzwischen stoßen die Labore an ihre Grenzen. Auch die Verbrauchsmaterialien werden knapp, räumt die Gesundheitssenatorin ein.



Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat eingeräumt, dass die Kapazitäten für Tests auf Covid-19 in Berlin an Grenzen stoßen. Sie seien durch die massiven Testungen der Reiserückkehrenden ausgeschöpft.



"Wir sind jetzt bei 93 Prozent", sagte die SPD-Politikerin am Montagvormittag im Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Hinzu komme die Information durch die Labore, dass die Knappheit von Verbrauchsmaterialien die Testkapazitäten weiter einschränken werde. In den Ländern sei die Situation unterschiedlich. "Es ist ein Thema, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wir werden uns heute in der GMK-Schalte austauschen, wie wir weiter verfahren mit den Reiserückkehrenden."

Kalayci verteidigt Tests an Reiserückkehrern

Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich bei einer Schaltkonferenz am Montagnachmittag austauschen. Die Konferenzvorsitzende Kalayci verteidigte die Entscheidung, Tests für Reiserückkehrer etwa an Flughäfen und Bahnhöfen einzuführen. "Es war Konsens bundesweit hier einen Fokus zu setzen, weil wir über die Reiserückkehrenden ein Einschleppungsrisiko gesehen haben." Die Zahlen in Berlin und bundesweit in den letzten Wochen bestätigten das auch. Ein erheblicher Teil der Infektionen gehe auf Reiserückkehrende zurück.



"Auf der einen Seite zeigen die Testungen an den beiden Flughäfen, am ZOB und Hauptbahnhof, dass ein Prozent ungefähr positiv sind. Man kann sagen, das ist eine sehr geringe Quote", erklärte Kalayci. Und weiter: "Auf der anderen Seite, wenn man einige zehntausend Testungen macht, dann geht es um einige hundert Positive, die so identifiziert werden. Ich glaube, das ist es tatsächlich wert. Ich finde diesen Beschluss der Gesundheitsminister nach wie vor richtig."



Bereits vergangene Woche hatte die Charité auf erschöpfte Testkapazitäten hingewiesen, in dieser Woche wechselt nun die Verantwortung für das Testzentrum im Flughafen Tegel zur Kassenärztlichen Vereinigung. Laut dem Verein "Akkreditierte Labore in der Medizin" lag die Berliner Corona-Testkapazität vergangene Woche bei rund 10.000 pro Tag und rund 62.000 in der Woche.



Jede dritte Infektion geht auf Reiserückkehrer zurück

Derweil spielen Reiserückkehrer bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Berlin eine abnehmende Rolle. In den vergangenen Wochen habe der Anteil um 50 Prozent gelegen, sagte Kalayci vor dem Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. "Auffällig ist, dass er auf 34 Prozent runtergegangen ist." Als möglichen Grund nannte die Senatorin, dass die Schule wieder begonnen habe und die Familien inzwischen in die Stadt zurückgekommen seien. Trotzdem bleibe es wichtig, die Entwicklung zu beobachten. "Reisegeschehen gibt es immer noch."



Die Zahl der Neuinfektionen in Berlin insgesamt steige stetig an, warnte Kalayci. In der vergangenen Woche sei es mit 461 Neuinfektionen ein recht hoher Wert gewesen. Sorge macht der Senatorin noch eine andere aktuelle Entwicklung: Einzelne Bezirke haben vergleichsweise hohe Werte bei den Fallzahlen pro Woche je 100.000 Einwohner. Sie liegen den Angaben zufolge in Mitte bei 20,7 und in Friedrichshain-Kreuzberg bei 19,6 deutlich über dem berlinweiten Durchschnitt von zuletzt 14,5. In den vergangenen Wochen seien solche hohen Werte immer größeren Ausbrüchen zuzuordnen gewesen. "Das ist inzwischen nicht mehr der Fall", sagte Kalayci. "Wir haben lokalisierbare Ausbrüche zunehmend weniger. Wir haben mehr Streueffekte, was die Sache komplexer und schwieriger macht, was die Eindämmungsstrategie angeht."

Obergrenzen für private Feiern im Fokus

Bei der Telefonkonferenz mit den Länderkolleginnen und -kollegen soll es unter anderem um die Auflagen für Familienfeiern und andere Veranstaltungen gehen, wie Kalayci ankündigte. In der Frage, ob es neue Obergrenzen für private Feste geben sollte, gibt es bisher keine klare Linie. Kalayci hält eine bundesweit einheitliche Regelung in diesem Bereich für nötig. Das stößt in mehreren Bundesländern, darunter in Sachsen-Anhalt und in Sachsen, auf Widerstand. In Berlin dürfen sich zu privaten Feiern aktuell bis zu 500 Menschen treffen, in Brandenburg gibt es keine Obergrenze mehr. Bei einer Videokonferenz wollen am Donnerstag auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über dieses Thema beraten. Nach Ansicht der Bundesregierung tragen vor allem private Feiern, bei denen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden, sowie Rückkehrer aus Risikogebieten zu den steigenden Infektionszahlen in Deutschland bei.