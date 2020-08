Ob am Flughafen Tegel, in Schönefeld oder am Zentralen Omnibusbahnhof – überall müssen Reisende, die aus Corona-Risikogebieten kommen, sogenannte Aussteigekarten ausfüllen. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) per Verordnung beschlossen. Zuständig für die Umsetzung sind die Länder, die davon wohl kalt überrascht wurden. Auch Berlin. Tausende Karten laufen hier täglich auf. Doch was geschieht damit?

Enissa und Perovic sind gerade aus Serbien mit dem Bus am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) angekommen. Zurück vom Besuch in der Heimat, einem kleinen Dorf 200 Kilometer von Belgrad. Beide haben ihre Aussteigekarten ausgefüllt und gehen damit jetzt zum Corona-Testzentrum. Haiko Jünger ist der Einsatzleiter des DRK am ZOB. Bislang habe das DRK die Karten nur eingesammelt und gelagert - gut 10.000 sollen inzwischen am ZOB und am neuen Testzentrum am Hauptbahnhof zusammengekommen sein. Jetzt will das DRK sie zum Gesundheitsamt Reinickendorf schicken – zur weiteren Bearbeitung.

Aber was passiert mit den Karten jener Busreisenden, die zwar aus einem Risikogebiet kommen, sich aber nicht gleich testen lassen? Immerhin haben sie 72 Stunden Zeit, sich testen zu lassen.

Das Busunternehmen FlixBus teilt dem rbb dazu folgendes mit: "Die Aussteigekarten werden von uns an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet." Das Busunternehmen sammelt also die Aussteigekarten ein und leitet sie weiter. Aber nur von denen, die direkt aus einem Risikogebiet nach Berlin kommen. Wenn jemand in Bonn umgestiegen ist, dann "sind die Aussteigekarten an das Gesundheitsamt Bonn zu senden". Und dieses Amt am Rhein wendet sich dann wiederum an das Gesundheitsamt der Heimatadresse. Zum Beispiel ans Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Doch dort lagern diese Karten dann erstmal eher still vor sich hin – weil jeder 72 Stunden Zeit hat.

Und dann? Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner räumt unumwunden ein, dass das Gesundheitsamt mit den Karten völlig überfordert ist. "Wir können es niemals schaffen, anhand jeder Aussteigekarte zu überprüfen, ob der dazugehörige Mensch auch wirklich einen Test gemacht hat. Das können nur ganz wenige Stichproben sein." Für seine Rechercheure sind die Passagierlisten der Busse oder Flieger viel wichtiger, wenn sie Corona-positive Fälle nachverfolgen müssen. Der Kommunalpolitiker hofft, dass bald ein besseres System eingeführt wird, mit dem sich ohne Handarbeit abgleichen lässt, ob der Rückkehrer seiner Testpflicht nachgekommen ist.