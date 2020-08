Nach dem rapiden Anstieg der Neuinfektionen in Berlin vergangene Woche, ist die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage wieder deutlich zurückgegangen. Damit ist man zwar immer noch auf einem höheren Niveau als noch vor einigen Wochen. Es deutet aber darauf hin, dass dass die Reiserückkehrer zum Ferienende vergangene Woche nicht für all zu viele neue Cluster und eine massive Ausbreitung der Infektionen sorgen.

Der Berliner Senat ist damit strenger in seiner Definition als es andere Städte sind, die rbb|24 zum Vergleich herangezogen hat. Entsprechend werden auch Fälle mit Auslandsexposition als Fälle mit bekannter Infektionsquelle verbucht. Nimmt man diese Anpassung hin, schlägt sich Berlin in einem Vergleich solide. Nur Wien steht klar besser da.

Der Senat weist "Fälle mit bekannter Infektionsquelle" und "Fälle mit Auslandsexposition" aus. Fälschlicherweise ging rbb|24 davon aus, dass das zwei separate Formen der Erfassung sind. Also dass zum Beispiel ein Fall eine bekannte Infektionsquelle haben und aus dem Ausland kommen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Fall mit bekannter Infektionsquelle, mit Auslandsexposition oder mit unbekannter Infektionsquelle klassifiziert werden kann.

Auffällig ist für Berlin zudem, wie groß der Anteil an positiven Fällen aus dem Ausland ist, wenn man sie gesondert ausweist. Hier deutet sich an, dass die Stadt viele eingeschleppte Fälle hat. Um diese zu erkennen, scheint also das sofortige Testen an Flughäfen, Busterminals und auch am Hauptbahnhof besonders sinnvoll und wichtig. Anders wäre es, wenn die Lage mehr wie in Wien aussehe, wo deutlich weniger eingeschleppte Fälle registriert werden.