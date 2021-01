In Berlin werden die Abitur-Prüfungen verschoben. Wie die Senatsbildungsverwaltung am Abend mitteilte, habe man den Prüfungsplan in Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz und dem Nachbarland Brandenburg angepasst.

Demnach finden die ersten schriftlichen Abiturprüfungen nun nicht am 12., sondern erst am 21. April statt. Der letzte Unterrichtstag für die Abiturientinnen und Abiturienten ist der 13. April, nicht der 23. März, also erst nach den Osterferien (29. März bis 10. April). Dadurch steht den Schülern mehr Zeit zum Lernen zur Verfügung.