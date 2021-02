Die Kleineren in Klasse 1 bis 3 kommen nun im tageweisen Wechsel in die Grundschule Spreenhagen: eine Gruppe Montag, Mittwoch, Freitag, die andere Dienstag und Donnerstag, in der folgenden Woche wechseln die Tage. Ab Klasse 4 greift das Schichtmodell: eine Hälfte der Klasse kommt vormittags, die andere nachmittags, daneben laufe der Distanzunterricht mit Videokonferenzen und selbstständigem Lernen am Arbeitsplan weiter, sagt Schulleiterin Rockstroh.



Andere Grundschulen haben sich vielfach für den wochenweisen Wechsel entschieden: Gruppe A kommt in der einen Woche jeden Tag, Gruppe B ist in der zweiten Woche dran, dazwischen lernen die Kinder zu Hause weiter. Dies sei oft für die Eltern besser planbar, sagt Nico Fechner, selbst Vater von drei Grundschulkindern in Klasse 1, 4 und 6 und Elternsprecher an der Gerhard-Goßmann-Grundschule in Fürstenwalde/Spree. Ein weiterer Vorteil: Die Busanbindung. "Teilweise fahren die Busse nur früh morgens hin und am Nachmittag zurück. Das Wochenmodell passt den meisten da besser", sagt er.