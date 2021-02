Alt-Westberlinerin Mittwoch, 17.02.2021 | 22:46 Uhr

Was ja total interessant ist - in Brandenburg kann man in den Arztpraxen sozusagen alles impfen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist - also Alte mit Astrazaneca, oder Junge mit Biontech. In Berlin hat man Sorge, dass das Biontech in Praxen überhaupt geimpft wird, obwohl das Zeug durchaus eine gewisse Zeit bei Zimmertemperatur oder gar Kühlschrank lagerfähig ist. Und Astrazaneca ist in Berlin nur für jünger als 65 zugelassen...



Mag ja sein, dass die Brandenburger Senioren aus besonders hartem Holz geschnitzt sind ;-) und mit Astra gut klar kommen. Mag ja sein, dass die Brandenburger Ärzte so fit in Organisation sind, dass keine Impfdosen verfallen, wenn morgens frischer Biontech Impfstoff angeliefert wird.



Aber irgendwie könnte das in Berlin doch auch möglich sein, oder???? Ich mein, ich will ja nicht drängen, aber....