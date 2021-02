Wzew Mittwoch, 17.02.2021 | 18:49 Uhr

Also irgendwie ist das ja nur noch zum kaputt lachen.

Die Alten im Pflegeheim lehnen die Impfung ab. Nun auch Klinik und Pflegepersonal.

Okay, dann kann ja alles nicht so schlimm sein.

Also machen wir alles auf und schauen dann mal, wer ganz schnell zum Impfen mit diesem ach so schlechten Impfstoff rennt?