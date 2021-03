Aktuelles zur Regionalbahn-Linie RE5

Im Rahmen einer Kampfmittelsuche wurden in einem Waldgebiet bei Zesch am See Weltkriegsmunition entdeckt, die am Montag, den 01.03.21 in der Zeit von 10:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr entschärft wird. Beeinträchtigt dabei ist die Bahnverbindung von Berlin nach Dresden, verbunden mit einer Vollsperrung zwischen Wünsdorf/W und Baruth/M im genannten Zeitraum. Zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Baruth (Mark) wird ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten.. Durch die Umfahrung der Straßensperrung auf der B96 wird der Bus ca. 30-35 Minuten statt 15 Minuten benötigen.