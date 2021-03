Die Gesundheitsverwaltung hat genauere Informationen dazu veröffentlicht, wie chronisch kranke Privatversicherte an einen Corona-Impftermin kommen sollen. Es gibt jedoch offensichtlich noch Probleme, weil es innerhalb der Organisationsstuktur selbst Wissenslücken gibt.



Betroffen sind Privatversicherte zwischen 18 und 70 Jahren, deren chronische Erkrankungen in der Impfverordnung aufgelistet sind, die aber noch keinen Buchungscode für einen Impftermin haben. Wie die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mitteilte, können sich diese eigenständig mit einem ärztlichen Zeugnis (Attest), das ihnen die Zugehörigkeit zur impfberechtigten Personengruppe bescheinigt, an die Impfhotline 030-9028-2200 wenden und dort ihre Daten mitteilen. Auf der Grundlage dieser Daten erhalte die impfberechtigte Person ein Einladungsschreiben der Senatsverwaltung für Gesundheit mit einem Impfcode. Mit diesem Impfcode kann dann ein Impftermin in einem Impfzentrum gebucht werden.