Kritik an Koalitionspartnern - Scheeres fordert Verbeamtung von Berliner Lehrkräften

Bild: dpa/Christoph Soeder

17.08.21 | 23:27 Uhr

Berlin ist das einzige Bundesland, in dem Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet werden. Angesichts des Lehrermangels in der Hauptstadt forderte die Berliner Bildungssenatorin in der Sendung rbb Spezial einen Kurswechsel.

Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat in der Sendung rbb Spezial am Dienstagabend bemängelt, dass Berlin Lehrkräfte nicht verbeamtet. "Ich habe mich schon ganz klar 2019 für die Verbeamtung ausgesprochen. Leider wollen Grüne und Linke in der Koalition diesen Weg nicht mitgehen", sagte Scheeres. In Berlin steigen seit Jahren bereits die Schülerzahlen, gleichzeitig gehen viele Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand. Deshalb müssen viele Stellen mit Quereinsteigern besetzt werden. "Uns fehlen deutschlandweit Tausende Lehrkräfte. Wir sind in einer wahnsinnigen Konkurrenz", betonte die Senatorin. Dennoch sei Berlin das einzige Bundesland, das sein Lehrpersonal nicht verbeamte.

dpa/Rolf Vennenbernd Keine Verbeamtung - Berliner Schulleiter warnen vor massivem Lehrermangel Berliner Schulleiterverbände schlagen Alarm: Die Schülerzahlen steigen, zugleich gehen immer mehr Lehrkräfte in Pension. Um einen massiven Lehrermangel zu verhindern, müssten Lehrer in der Hauptstadt wieder verbeamtet werden.

Stiko-Mitglied Terhardt: "Vom politischen Druck bestmöglich freimachen"

In Sachen Digitalisierung allerdings verteidigte Scheeres die Politik des Senats. "Wir haben im letzten Jahr einen Wahnsinns-Schub hingelegt, was die Digitalisierung angeht", so die Senatorin. Es sei wichtig gewesen, dass die sozial Benachteiligten von Anfang an auch Tablets erhalten. "Breitband ist ausgeschrieben, aber im Übergang haben wir 11.000 Router zur Verfügung gestellt, damit wir eben jetzt schon schnellen Internetzugang haben." Kinderarzt und Stiko-Mitglied Martin Terhardt verteidigte in der Debatte in der Sendung die Arbeit der Ständigen Impfkommission bei der Frage, ob es für die Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren eine Empfehlung geben könne. Man habe versucht, sich "von dem politischen Druck bestmöglich freizumachen" und das sei der Kommission gut gelungen. Studien aus den USA, Israel, Großbritannien, aber auch aus Deutschland haben dann allerdings zu einer veränderten Impfempfehlung geführt. Dass es auch bei einer Covid 19-Infektion zu Herzerkrankungen kommen kann, "das haben wir bisher unterschätzt", so Terhardt.

Sendung: rbb Spezial, 17.08.2021, 20:15 Uhr