Corona-Maßnahmen - Alle Weihnachtsmärkte in Brandenburg sollen schließen

Mo 22.11.21 | 16:05 Uhr

dpa/S. Stache Audio: rbbFritz | 22.11.2021 | Anja Haufe | Bild: dpa/S. Stache

Wegen der verschärften Infektionslage sollen in Brandenburg keine Weihnachtsmärkte mehr eröffnet werden, bestehende müssen schließen. Das ist Teil der neuesten Corona-Eindämmungsverordnung, die am Mittwoch in Kraft treten soll.

Schausteller und Besucher müssen in diesem Jahr in Brandenburg auf Weihnachtsmärkte verzichten. Das kündigte die Staatskanzlei am Montag an. Bestehende Märkte sollen bis Mittwoch 0:00 Uhr geschlossen werden, neue dürfen nicht mehr eröffnen. Das ist Teil der neuesten Corona-Eindämmungsverordnung, wie die brandenburgische Regierung am Montag bekanntgab. Hintergrund sei die sich täglich weiter verschärfende Pandemie-Lage, wie es hieß. Am Dienstag will das Kabinett die Verordnung beschließen.



Viele Märkte gerade erst eröffnet

Erst am Montag waren in Potsdam, in Brandenburg/Havel, in Frankfurt (Oder) und in Cottbus die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet worden - unter 2G-Bedingungen und teilweise mit Beschränkungen der Besucherzahl. In Oberspreewald-Lausitz - dem Landkreis mit der zweithöchsten Inzidenz in Brandenburg - waren bereits alle Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Auch in den ebenfalls stark betroffenen Bundesländern Sachsen und Bayern fällt ein Großteil der Weihnachtsmärkte aus.

Große Weihnachtmärkte in Berlin gestartet

Auch in Berlin sind am Montag einige Weihnachtsmärkte eröffnet worden, so an der Gedächtniskirche, am Roten Rathaus und am Gendarmenmarkt. Es gilt entweder die 2G-Regel oder Maskenpflicht. Andere Märkte wie auf der Domäne Dahlem oder in Alt Rixdorf wurden abgesagt.

Sendung: Brandenburg aktuell, 22.11.2021, 19:30 Uhr