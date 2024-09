Die Werteunion tritt bei der Brandenburger Landtagswahl als Partei an. Sie ist aus der CDU entstanden und will konservative Wähler ansprechen. Was unterscheidet die Partei von der CDU und der AfD? Spitzenkandidatin Anna-Sophia Werz im Gespräch.

Am 22. September wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Der rbb stellt in der Serie "Am Wahlstand" Parteien und Vereinigungen vor, die in den Landtag wollen - von denen aber keine in den letzten zehn Jahren im Landtag war und von denen keine in den vergangenen zwölf Monaten Umfrageergebnisse von mindestens vier Prozent erreicht hat.