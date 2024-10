Die Kreistagswahl in Ostprignitz-Ruppin im vergangenen Juni war gültig. Das hat am Dienstagabend der Kreistag mehrheitlich mit 20 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen entschieden. Damit wurden sechs Einsprüche von Privatpersonen und dem CDU-Stadtverband aus Rheinsberg gegen die Wahl zurückgewiesen.



Sie hatten der Gruppe BVB/Freie Wähler und vor allem dem Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) unerlaubte Einflussnahme auf die Wahl vorgeworfen - unter anderem durch falsche Behauptungen auf Wahlplakaten und in Flyern oder durch Kommentare in sozialen Netzwerken.