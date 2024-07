Die Kreistagswahl in Ostprignitz-Ruppin wird zum Teil überprüft. Das sagte Kreiswahlleiter Maik Bredlow am Dienstagabend dem rbb. Bereits am Tag zuvor war in Rheinsberg die dortige konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung geplatzt.

Es wurden sechs Einsprüche von Kommunalpolitikern verschiedener Parteien gegen die Kreistagswahl im Raum Rheinsberg eingereicht, die auch dem rbb vorliegen. Die Vorwürfe richten sich gegen die Kandidaten von BVB/Freie Wähler und gegen Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow, der auch für den Kreistag kandidierte.

Die Antragsteller werfen ihnen vor, im Wahlkampf wahrheitswidrige Behauptungen aufgestellt zu haben. So stelle BVB/Freie Wähler zum Beispiel auf einem Plakat die Kandidaten von CDU und SPD unter den Verdacht von strafbaren Handlungen, konkret unter Korruptionsverdacht. Schwochow soll außerdem missbräuchlich in seinen Diensträumen Wahlwerbevideos für einen Youtube-Kanal aufgenommen haben. "Hier ist einfach zu prüfen, ob Wählerbeeinflussung vorliegt, ja oder nein und liegt sie vor, hat es auch Sanktionen zu geben", sagte die CDU-Politikerin Lysann Gutenmorgen dem rbb.