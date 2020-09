Bild: imago images

Teamcheck | Füchse Berlin - Neustart auf allen Ebenen

22.09.20 | 11:59 Uhr

Der durch Corona bedingte Saisonabbruch traf die Füchse hart. Die kommende Spielzeit in der Handball-Bundesliga nun soll zurück in die Erfolgsspur führen. Dafür wurde nicht nur ein neuer Trainer verpflichtet, sondern auch der Kader ordentlich durchgemischt.

So lief die vergangene Saison

Für die Füchse war die vergangene Saison eine wahre Achterbahn. Mal gab es starke Leistungen gegen die Großen der Liga, dann ließen die Berliner bei vermeintlich leichten Gegnern Punkte liegen. Dennoch blieben sie, auf Platz fünf liegend, noch immer in Tuchfühlung zur Champions-League-Qualifikation. Und so setzte Manager Bob Hanning alles auf eine Karte. Trainer Velimir Petkovic wurde nach einer Pleitenserie entlassen und durch Michael Roth ersetzt, mit dem lettischen Riesen Dainis Kristopans verpflichten die Füchse einen Starspieler. "Wir waren gerade in der Situation, durchzustarten, haben viel Geld in die Hand genommen, was wir uns über das Final Four im Europapokal und dann auch durch das Thema Champions League wieder zurückerwirtschaften wollten", sagte Hanning in einem rbb|24-Interview. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Die Saison wurde abgebrochen und die Berliner verpassten als Sechster nach Anwendung der Quotientenregel sogar die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe. Ein Happy End gab es dann aber doch noch: Für die neue European League erhielten sie einen Startplatz.



Der Trainer

Jaron Siewert, jüngster Trainer der Handball-Bundesliga, wechselt vom TuSEM Essen zu den Füchsen. In der letzten Saison krönte der gebürtige Berliner seine Zeit im Ruhrgebiet mit dem Essener Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Bei den Füchsen ist der ambitionierte Siewert bei Weitem kein neuer Name: Der 26-Jährige begann seine Handball-Karriere bei den Minis des Klubs und spielte in der Folge viele Jahre bei den Berlinern. Sein Coach war für lange Zeit der heutige Füchse-Manager Bob Hanning, in der B- und A-Jugend wurde er mehrfach Meister mit seinem Heimatverein. Auch seine ersten Schritte als Trainer ging Siewert bei den Berlinern: Mit Anfang 20 begann er in die Jugend der Füchse Berlin zu coachen - 2017 folgte dann der Schritt in den Ruhrpott zum TuSEM Essen. Mit den Füchsen möchte er sich nun in der Spitze der Liga etablieren und den Klub auch in der schweren Situation rund um die Corona-Pandemie weiterentwickeln.

Wer kommt, wer geht

Erwartungen an die Saison

Die Füchse wollen auch in dieser Saison um die oberen Plätze in der Handball-Bundesliga mitspielen. Trainer Siewert glaubt: "Mit dem Kader und diesen Neuzugängen können wir unsere Zielvorstellungen, in den Champions-League-Plätzen zu landen, erreichen". Als Füchse-Kapitän identifiziert sich auch Paul Drux mit den Zielen des Klubs, zur Stärke des Kaders sagt er: "Ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine relativ junge Mannschaft. Die aber alle hungrig sind, die alle wollen. Wir haben viel Qualität. Und diesmal auch die Breite im Kader."

