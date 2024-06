EM-Fanmeile am Brandenburger Tor öffnet am Mittwoch

Berlin startet am Mittwoch endgültig in den Fußball-Sommer: Vor dem Brandenburger Tor eröffnet am Abend die Fanmeile zur Europameisterschaft - zunächst mit einem Konzert, ab Freitag dann auch mit Übertragungen der Spiele.

Zwei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft wird am Mittwoch (19:30 Uhr) Deutschlands bekannteste Fanmeile in Berlin eröffnet. Bei der rund zweistündigen Show am Brandenburger Tor sind Auftritte von Rapper Luciano, dem Popsänger Alvaro Soler sowie den Sängerinnen Elif und Leony angekündigt.

In den Berliner Fan-Zonen zur Fußball-Europameisterschaft sollen Menschen aus aller Welt zusammenkommen. Dort Flagge zeigen dürfen allerdings nur jene Länder, die auch am Turnier teilnehmen.

Gleichzeitig wird am Mittwoch auch ein umfassendes Kulturprogramm eingeläutet, das die EM in Berlin begleitet und laufen wird, wenn keine Spiele auf der Fanmeile gezeigt werden - darunter Lesungen, Ausstellungen und ein Sommerkino. Außerdem ist die Fanmeile mit ihrer großen Kunstrasenfläche täglich für die Berliner sowie Besucher zum Joggen oder Spazieren geöffnet. Die Fanmeile in der Hauptstadt zählte zu den größten Schauplätzen der Heim-WM im Jahr 2006, dem "Sommermärchen".

Am Freitag wird dann erstmals Fußball gezeigt: Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet in München die EM mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen Schottland (21 Uhr).

In noch nicht mal einer Woche rollt bei der Fußball-Europameisterschaft der Ball. Nicht nur in Strafräumen wird es da eng werden. Vor allem an den sechs Berliner Spieltagen wird es in der City viele Sperrungen geben. Von Georg-Stefan Russew

Für den Auto- und Radverkehr ist das Areal hingegen gesperrt. Bereits seit dem 6. Mai ist die Strecke zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor für Autos und Fahrräder vollgesperrt. Die Sperrung soll bis zum 26. Juli aufrechterhalten werden, erklärte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (ViZ).

Wegen des Besuchs von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bis Donnerstagmorgen zusätzlich mit teils temporären Straßen- und Streckensperrungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen. Insbesondere im öffentlichen Nahverkehr kommt es zu Ausfällen und Verspätungen.

An den sechs Spieltagen in Berlin sollen dann deutlich mehr S-Bahnen zum Olympiastadion und auch in der Innenstadt fahren. Die BVG verstärkt ebenfalls den Takt bei den U-Bahnen zwischen der östlichen Innenstadt, der City West und dem Stadion, vor allem auf den Linien U1, U2 und U5. Für den Autoverkehr wird es an den Spieltagen hingegen enger: An den beiden Fan-Treffpunkten an der Gedächtniskirche am Ku'damm und am Messegelände werden dann umliegende Straßen für den Autoverkehr gesperrt, wie die Verkehrsinformation am Dienstag mitteilte.

Im Olympiastadion finden sechs der insgesamt 51 EM-Spiele statt: am 15., 21., 25. und 29. Juni, am 6. Juli und dann das Endspiel am 14. Juli. Auch am Olympiastadion wird es dann Einschränkungen geben.