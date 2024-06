Auch Kinder sollen sich in Fußballstadien wohlfühlen

Gedränge in den Gängen, Zigarettenqualm, unübersichtliche Wege: Die Begleiterscheinungen eines Stadionbesuchs können für Kinder eine Zumutung bedeuten. Jetzt gibt es einen Ratgeber für kindergerechte Stadien.

Doch die Belange einer ganz bestimmten Gruppe von Fans wurden bislang weitgehend übergangen: die der Kinder. Zu hohe Verkaufsstände, kryptische Zahlen- und Buchstaben bei der Beschilderung der Zugänge, außerdem Toiletten, die nicht kindgerecht sind. Auf Bedürfnisse der Kleinsten sind die Arenen hierzulande in den wenigsten Fällen ausgelegt.

Das Fußballstadion gilt als einer der wenigen Orte, an dem alle zusammenkommen können, quer durch die Gesellschaft. Hier begegnen sich alle Fußballbegeisterten.

Fanzonen in Berlin öffnen für Deutschland-Ungarn-Spiel wieder

Darum hat die Kindernothilfe gemeinsam mit den Organisationen "KickIn!" und "In safe hands" einen 18-seitigen Leitfaden für kinderfreundliche Stadien veröffentlicht [kindernothilfe.de]. Grundlage war eine zwei Jahre dauernde Untersuchung, bei der es um die Erarbeitung von Kriterien für ein kinderfreundlicheres Stadion ging. Beteiligt waren fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche, die sich die Stadien der Projekt-Kooperationspartner Hertha BSC, VfL Bochum sowie Werder Bremen angeschaut haben.

Zur Nachwuchs-Forschungsgruppe gehörte auch Elina Erdmann, die als Fan von Hertha BSC regelmäßig das Olympiastadion besucht. Die 13-Jährige benennt ein paar Probleme, die ihr aufgefallen sind: So seien die Sitze zu niedrig. "Wenn man kleiner ist, kann man nicht so gut sehen." Beim Einlass gebe es außerdem oft "Gedränge und Geschubse" und es sei aufgrund mangelhafter Beschilderung schwierig, den richtigen Zugang zu finden. Und dann der Zigarettenqualm: "Wenn man das Spiel schauen will, stört das, wenn man den Rauch ins Gesicht bekommt."