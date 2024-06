Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den französischen Spieler Michael Cuisance verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom italienischen Zweitligisten FC Venedig, war in der vergangenen Spielzeit jedoch an den deutschen Zweitligisten VfL Osnabrück ausgeliehen. Cuisance erhält einen Vertrag bis 2027.

Herthas Sportdirektor wird in einer Vereins-Mitteilung wie folgt zitiert: "Michael hat sein Talent schon früh in großen Vereinen unter Beweis gestellt. Er verfügt über besondere Fähigkeiten mit dem Ball, hat gerade in der jüngsten Vergangenheit strategische Fähigkeiten gegen den Ball dazu gewonnen und besitzt einen starken linken Fuß."