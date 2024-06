Auf diese Teams treffen die Füchse Berlin in der Champions League

Do 27.06.24 | 19:34 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin bekommen es in der kommenden Champions-League-Saison unter anderem mit Frankreichs Serienmeister Paris St. Germain sowie dem ungarischen Top-Klub Veszprem HC zu tun. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend in Wien.

Zudem treffen die Füchse in Gruppe A auf Wisla Plock (Polen), Sporting Lissabon (Portugal), Eurofarm Pelister Bitola (Nordmazedonien), Dinamo Bukarest (Rumänien) und Königsklassen-Neuling Fredericia HB (Dänemark).

Die Champions-League-Saison 2024/25 beginnt am 11. und 12. September.