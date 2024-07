Es scheint, als würden Fiél und Sportdirektor Benjamin Weber sportlich deutlich eher dieselbe Sprache sprechen als es noch im Zusammenspiel mit Dardai der Fall war. Es wirkt beinahe so, als hätte Weber bereits vor einem Jahr für Fiél auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Damalige Neuzugänge wie Michal Karbownik, Andreas Bouchalakis, Bilal Hussein oder Jeremy Dudziak deuteten ihr Potenzial unter Dardai nur selten an, passen aber zur Spielidee des neuen Trainers.

Mit Cristian Fiél als Nachfolger von Pal Dardai haben sich die Verantwortlichen beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC für eine klare Spielidee entschieden, die deutlich von der des Ungarn abweicht. War es unter Dardai noch die oberste Maxime, defensiv kompakt zu stehen, erst ab dem Mittelfeld zu pressen und auf Konter zu lauern, will Fiél "den Ball haben und dass wir das Spiel kontrollieren sowie den Gegner in seiner Hälfte attackieren."

Und so passen auch die bisherigen Sommerneuzugänge ins blau-weiße Bild. Sportdirektor Weber hat bereits vor Trainingsbeginn drei Spieler für insgesamt nur 300.000 Euro an Ablöse vorstellen können. Michael Cuisance vom FC Venedig und Kevin Sessa vom FC Heidenheim für das zentrale Mittelfeld, Luca Schuler vom 1. FC Magdeburg für das Sturmzentrum. Besonders Cuisance und Sessa sind für die Vision Fiéls wie gemacht.

Der 32-Jährige bringt genau das passende Profil mit. Demme ist in erster Linie ein herausragender Spieler gegen den Ball, was im einst sogar ein A-Länderspiel für Deutschland einbrachte. In seinen sechs Jahren bei RB Leipzig lernte der Sechser das Pressing auf allerhöchstem Niveau. Er antizipiert sehr gut, dirigiert seine Mitspieler und geht resolut in den Zweikampf. So deckt er sehr viel Raum für seine Mitspieler ab, hält ihnen den Rücken frei.

Mit Ball ist Demme zwar kein Virtuose wie Cuisance und Sessa, aber jemand, der Ballsicherheit und Pressingresistenz ausstrahlt. Er beschränkt sein Spiel meist auf einfache, aber effektive Kurzpässe. Bei Neapel hat Demme das kontrollierte Ballbesitzspiel noch etwas besser lernen können. Doch es gibt auch Zweifel am Routinier, da er in den vergangen zwei Jahren in Neapel kaum noch zum Einsatz kam. In welchem Zustand stößt er zu Hertha?

Kann Demme aber auch nur einigermaßen an seine Qualitäten aus der Leipziger und frühen neapolitanischen Zeit anknüpfen, ist er ein hervorragender Spieler auf Zweitliga-Niveau – und genau der richtige Sechser für Fiél, der für diese Rolle keinen vergleichbaren Spieler im Kader zur Verfügung hat.