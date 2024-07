Die wohl größte Veränderung ist dabei die Einführung der "Kapitänsregelung", die während der Europameisterschaft 2024 mit großem Erfolg angewendet wurde. Jede Mannschaft stellt einen Ansprechpartner - in den meisten Fällen ist das der Kapitän - der in hitzigen Situationen dazu befugt ist, mit dem Schiedsrichter zu kommunizieren.

Weniger gesprochen werden soll wiederum vor Standardsituationen. Der DFB weist die Schiedsrichter an, die Ansprachen an die Spieler zu reduzieren. "Grundsätzlich ist es gut, wenn der Schiedsrichter einen oder mehrere Spieler vor Standardsituationen anspricht, aber bitte nicht vor jeder Standardsituation und fünf Mal hintereinander", sagt Wagner. Diese Gespräche hätten vor allem während der EM viel Zeit gekostet.

Das Ziel der Neuerungen für die Saison 2024/25 ist laut Wagner klar: "Man will einfach mehr Fußball sehen." Deshalb seien die Schiedsrichter auch explizit dazu aufgerufen, Torhüter, die den Ball länger als die erlaubten sechs Sekunden in den Händen hielten, "präventiv" anzusprechen und dieses Verhalten zu verhindern. Gleiches solle bei Einwürfen passieren.

Die Erklärung für diese Anpassungen ist laut Wagner ganz einfach: "Es war so ein schleichender Prozess. Es wurde immer mehr diskutiert, immer mehr lamentiert, es wurde letztendlich immer weniger Fußball gespielt", erklärt Lutz Wagner. "Es ist ja auch im Sinne des Fans. Der will ja keine diskutierenden Spieler und Schiedsrichter sehen, sondern der will den Ball laufen sehen."