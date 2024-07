Pumpen im Freien: Calisthenics hat den urbanen Raum erobert und liegt in Großstädten wie Berlin im Trend. Worin liegt der Reiz? In welchen Bezirken ist der Sport besonders gefragt? Von Shea Westhoff

Für Calisthenics, also dem Training mit dem eigenen Körpergewicht, braucht es naturgemäß nicht viel. Vielleicht ist dieser Sport deswegen gerade so präsent im öffentlichen Raum, weil die Geräte robust und leicht bereitzustellen sind.

Als Kind und Jugendlicher hat Vitaliev selbst geturnt. Das habe ihm ein Gefühl von Freiheit gegeben, "weil man gewisse Sachen umsetzen kann, die man in anderen Sportarten so nicht erlebt: das Gefühl von Anti-Gravity" - Schwerelosigkeit.

Dem wachsenden Interesse an Calisthenics trug erstmals vor knapp zehn Jahren ein Berliner Bezirk Rechnung. Der Bezirk Berlin-Mitte habe laut Vitaliev im Jahr 2015 am Poststadion in Moabit die erste öffentliche Calistenics-Anlage errichtet. Seitdem sind einige hinzugekommen.

In Mitte ist der Sport offenbar besonders gefragt. Dort gibt es 17 Calisthenics-Anlagen, die zur öffentlichen Nutzung bereitstehen - etwa im Monbijou-Park, der zwischen den belebten Hotspots Friedrichstraße und Hackescher Markt liegt. Calisthenics spiele sich dort ab, wo was los ist: "Man will halt auch gesehen werden", sagt Vitaliev. "Wir sind soziale Wesen. Für viele ist es wichtig, nicht allein zu trainieren, sondern in der Gemeinschaft."

Für Vitaliev ist Calisthenics schon lange mehr als ein Trend oder Hype. Er träumt davon, dass die Sportart einmal olympisch wird. "Von vielen Leuten, die in der Szene eine gewisse Wirkung haben, ist es das Ziel, Calisthenics zu Olympia zu bringen."

Abwegig klingt es nicht: Mit Breakdance ("Breaking") hat es gerade erst eine urbane Sportart geschafft, Eingang in den olympischen Kanon zu finden.