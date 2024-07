Energie Cottbus startet mit einem Heimspiel in die 3. Fußball-Liga. Der Aufsteiger empfängt am ersten August-Wochenende Arminia Bielefeld in der Lausitz. Eine Woche später bestreiten die Cottbuser ihr erstes Auswärtsspiel der Saison bei Dynamo Dresden. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Spielplan hervor.

Das letzte Heimspiel des Jahres wird Energie Mitte Dezember gegen den Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock bestreiten. Zum Saisonfinale am 17. Juni 2025 ist der FC Ingolstadt bei den Brandenburgern zu Gast.