Die Potsdam Royals bleiben in der German Football League souverän an der Tabellenspitze der Nordgruppe. Am Samstag gewannen die Royals deutlich mit 96:14 bei den Allgäu Comets. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Royals mit 38:7 vorne, das zweite Viertel dominierten sie mit 20:0 ebenfalls souverän.

So war das Spiel schon zur Halbzeit überdeutlich entschieden für den Deutschen Meister. Das variable Offensivspiel der Royals war deutlich zu schnell und gut für die Comets. Die Royals um ihren Star-Quarterback Jaylon Henderson sind damit weiterhin ungeschlagen in der laufenden Spielzeit.