Hertha BSC vor dem Pokalspiel in Rostock

Sowohl Hansa Rostock als auch Hertha BSC haben einen eher durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Da käme ein Erfolgserlebnis im Pokal gerade recht. Worauf es dabei ankommt und vor wem sich die Berliner in Acht nehmen sollten. Von Ilja Behnisch

Zwei Spieltage sind bereits absolviert in der dritten Liga, in der Hansa nach dem Abstieg der vorigen Saison derzeit aufläuft. Die Zwischenbilanz? "Durchwachsen", sagt Gegner-Experte Tobias Valtin vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr). Ein Punkt steht für die Norddeutschen bisher zu Buche. Im Auftaktspiel gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart gab es vor satten 23 Tausend Zuschauern ein 1:1. Bei Mitabsteiger Wehen-Wiesbaden setzte es anschließend eine 0:1-Niederlage.

Die Erwartungshaltung, so Valtin, sei natürlich eine andere unter den Hansa-Fans. Andererseits könne man bei 19 Ab- und zwölf Zugängen noch nicht erwarten, tatsächlich eingespielt zu sein. In Wiesbaden immerhin habe man schon ein deutlich besseres Gesicht gezeigt und "relativ viele Chancen herausgearbeitet". Genau da liege derzeit auch das Problem, so Valtin: "Wir brauchen mehr Qualität im Torabschluss!"

Zwar hat Rostock mit Albin Berisha unlängst einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Ob der eher schmächtige Bosnier jedoch die erhoffte Lösung ist, darf noch angezweifelt werden.