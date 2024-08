Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben am ersten Spieltag der Regionalliga Nordost einen Auftaktsieg gegen Türkiyemspor Berlin gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann Viktoria 4:1 (3:0) bei den Berliner Konkurrentinnen.

Im Frauenfußball hat sich in der Region zuletzt viel getan. Union, Hertha und Viktoria streben dorthin, wo Turbine nach einem Jahr Zweitklassigkeit wieder angekommen ist - in die Bundesliga. Nun werden die Karten zum Saisonstart neu gemischt.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste klar überlegen, schalteten in ihrem Offensivspiel nach dem Treffer von Trinity Künzel zum 4:0 aber einen Gang zurück. "Wenn wir erkennen, dass wir klar überlegen sind und bereits ein oder zwei Tore gemacht haben, dann müssen wir nicht auf Zwang versuchen zehn zu schießen, sondern das Spiel kontrollieren. Nächste Woche steht schließlich bereits das nächste anstrengende Spiel vor der Brust", erklärte Galleski.

Bei Türkiyemspor funktionierte aus dem Spiel heraus hingegen wenig. Nur selten schafften sie es überhaupt in den gegnerischen Strafraum und hatten in der 64. Minute etwas Glück, nach einem Zweikampf einen Elfmeter zugesprochen zu bekommen. Diesen verwandelte Lorin-Hiva Beyaztepe zum 1:4-Endstand.

Für Viktoria-Trainer Galleski blieb es aber dennoch ein fast rundum gelungener Auftakt seines Teams. "Wir müssen noch an unserer Chancenverwertung arbeiten, um so ein Spiel eben noch früher komplett entschieden zu haben. Aber nach einem 4:1 kann man eigentlich nur zufrieden sein. Jetzt geht es motiviert in die nächsten Aufgaben. Unser Ziel ist es, dass wir am Ende der Saison auf Platz eins stehen."