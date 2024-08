Hertha BSC will auf den Betzenberg den nächsten Sprung in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga machen. Dabei treffen die Berliner mit Kaiserslautern jedoch auf einen Gegner, der mit neuem Trainer einen starken Start hingelegt hat.

Hertha BSC peilt nach turbulenten Tagen zum Ende des Sommer-Transferfensters den zweiten Liga-Sieg in Folge an. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél tritt am Samstagabend (20:30 Uhr) auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern an.

Am vergangenen Wochenende hatten die Berliner nur mit großer Mühe den ersten Erfolg der Saison gegen Aufsteiger Regensburg eingefahren. Zuvor hatten sie zum Auftakt gegen den SC Paderborn verloren und sich beim Hamburger SV einen Punkt erkämpft.