"Es sieht in der deutschen Leichtathletik gar nicht so schlecht aus, wie es teilweise dargestellt wurde"

Bei den Olympischen Spielen sprintete Gina Lückenkemper mit der Staffel zur Bronzemedaille. Ein Gespräch über Trainingsvorteile in international stark besetzten Gruppen und das Potenzial in der deutschen Leichtathletik.

So richtig viel Zeit, um das alles zu reflektieren und Revue passieren zu lassen, hatte ich noch gar nicht. Meine Saison ist nicht zu Ende, ein paar Wettkämpfe stehen noch an. Natürlich sind das aber Momente, an die man gerne zurückdenkt. Ich werde immer in Erinnerung behalten, wie ich Bekky (Rebekka Haase; Anm. d. Red.) auf der Zielgeraden hinterhergebrüllt habe und sehen konnte, dass sie als Dritte über die Ziellinie gelaufen ist. Realisieren konnte ich das aber erst, als es oben auf dem großen Screen angezeigt wurde.

Welche Erinnerungen kommen - mit etwas Abstand - an das Finale mit der deutschen Sprintstaffel im Stade de France hoch? Eine bessere Abendgestaltung hätte es für einen Freitag in Paris aus Sicht einer Leichtathletin wohl kaum geben können.

In der Vergangenheit haben Sie immer wieder betont, wie wenig Sie davon halten, Athletinnen und Athleten über ihre persönlichen Bestzeiten zu definieren. Im Finale der 4x100-Meter-Staffel sind Sie mit 9,89 Sekunden die schnellste Zeit aller Sprinterinnen gelaufen. Hand aufs Herz: Was bedeutet Ihnen das?

Das ist schon etwas Supercooles, das da am Ende stehen zu haben. Solche Zeiten bin ich in der Staffel fliegend bis jetzt nur auf den Geraden gelaufen, nicht in der Kurve. In der Kurve war ich immer bei kleinen Zehner-Zeiten. Natürlich ist es extrem cool, da eine Entwicklung zu sehen. Ich bin in den vergangenen Jahren mit meinen Zeiten in der Kurve schon verdammt stabil gewesen und habe da starke Zeiten angeboten. An der Stelle ist es für mich das i-Tüpfelchen, dass ich zeigen konnte, was mein Körper momentan auf dem Kasten hat.

Vor dem Beginn der Olympischen Spiele haben Sie im Interview mit "Sports Illustrated" gesagt, Sie hätten das Gefühl, "dass da etwas Großes in den Beinen schlummert." Womit Sie Recht behalten haben. Ihr Traum vom ersten Einzelfinale bei Olympischen Spielen ging allerdings noch nicht in Erfüllung. Man muss schließlich aber auch noch Ziele für die Zukunft haben, zum Beispiel für die nächsten Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.

Absolut. Ich sage mir, dass ich noch unfinished business habe. Im Einzel bin ich definitiv nicht angetreten, um mit dem zehnten Platz rauszugehen. Ich wollte unter die Top 8. Das ist mir leider nicht gelungen. Mit der Staffel konnte ich in der Kurve zeigen, was für ein Potenzial in meinen Beinen schlummert.

Ich habe Lust auf mehr und freue mich auf die nächsten Jahre. Wir kommen dem Traum von einem großen Einzelfinale von Jahr zu Jahr immer näher. Auf diesem Level war das jetzt meine erste Top-10-Platzierung im Einzel, was auch schon etwas Großes ist – es ist aber nicht das, was ich erreichen wollte. Das spornt mich nur noch mehr an, weiter und härter an mir zu arbeiten, um noch besser zu werden und dieses Ziel endlich zu erreichen.