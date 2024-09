Ein Fakt, der allgemein eher in die Kategorie "unnützes Wissen" fällt - für die Eisbären Berlin (damals noch SC Dynamo Berlin) aber große Bedeutung hatte: Erich Mielke war Eishockey-Fan. 1970 wollte die DDR-Sportführung nur noch medaillenträchtige Sportarten fördern. Da Mielke sich für den Eishockeysport einsetzte, gab es hier einen Kompromiss: Die DDR-Oberliga wurde nicht gänzlich aufgelöst, aber auf zwei Teams reduziert. Alle Mannschaften außer des SC Dynamo Berlin und der SG Dynamo Weißwasser wurden zu Hobbymannschaften degradiert und durften nicht mehr am Ligabetrieb teilnehmen. So spielten die beiden Klubs ganze 20 Jahre lang - bis 1990 - in der kleinsten Liga der Welt.