Dicker Brocken für Union Berlin: Am Samstag (15:30 Uhr) treffen die Köpenicker auf RB Leipzig, das seit einem halben Jahr ungeschlagen ist. An der Seitenlinie könnte es zu einem Kuriosum kommen - wenn auf beiden Seiten die Cheftrainer fehlen.

Der Start in die neue Bundesliga-Saison ist den Leipzigern mit zwei Siegen geglückt. Zuletzt schlug das Team von Marco Rose sogar den zuvor für 35 Spiele unbesiegten Meister Bayer Leverkusen, verwandelte dabei einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Erfolg. Diese Siegesserie durchbrochen zu haben bezeichnet Dori Schneider als "nice to have".

Sie gehört zum Fanklub "BrauseCrew Berlin", einem lockeren "Zusammenschluss von Exil-Leipziger_innen in Berlin", die es mit dem Rasenballklub halten, wie auf der Website zu lesen ist. Noch wichtiger als das Ende der Leverkusener Serie seien ihr allerdings die drei Punkte und dass insbesondere auch Neuzugang Antonio Nusa, der im zweiten Durchgang eingewechselt wurde, einen guten Eindruck hinterlassen habe.