Die Bundesliga-Fußballer des 1. FC Union Berlin stehen im DFB-Pokal vor einer vergleichsweise dankbaren Aufgabe. Die Köpenicker reisen in der zweiten Runde zum Drittligisten Arminia Bielefeld. Das ergab die Auslosung in Dortmund am Sonntagabend durch die deutsche 3x3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher.

Die Zweitrundenspiele werden am 29. und 30. Oktober (Dienstag und Mittwoch) ausgetragen. Auch das Achtelfinale findet noch in diesem Jahr statt - und zwar am 3. und 4. Dezember. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion.

Auf dem Weg dorthin hat der Titelverteidiger Losglück: Bayer Leverkusen empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten SV Elversberg. Rekordsieger FC Bayern München muss zum FSV Mainz 05 reisen. Es ist eines von vier Bundesliga-Duellen, zu denen noch die Partien Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen FC St. Pauli gehören.