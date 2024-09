Berlin hatte für die Ausrichtung der Europameisterschaft rund 84 Millionen Euro investiert, unter anderem in die Fanmeile am Brandenburger Tor. Vor dem Turnier hatten Experten noch befürchtet, dass die Fußball-EM keine nennenswerten Mehreinnahmen generieren könnte, unter anderem weil Fußball-Touristen andere Touristen verdrängen könnten .

Der Begriff der "Stadtrendite" wurde in der Vergangenheit vor allem im Zusammenhang mit öffentlichen Wohnungsunternehmen benutzt, inzwischen kommt er aber auch in anderen Politikbereichen zum Einsatz. Damit wird der kurz- und langfristige Mehrwert einer öffentlichen Investition bezeichnet, etwa bei der Förderung von Veranstaltungen oder dem Kauf von Immobilien.

In die Berechnung fließen beispielsweise Einnahmen von Hotels, Restaurants und dem Handel, aber auch gemessene Image- und Werbewerte und Investitionen in die städtische Infrastruktur ein. Insgesamt wird der Begriff der Stadtrendite als Argument verwendet, um Investitionen in und Kosten von Großveranstaltungen zu rechtfertigen und deren Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.