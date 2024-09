Der BFC Dynamo und Babelsberg 03 haben am sechsten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost ihren jeweils zweiten Saisonsieg gefeiert. Während der BFC am Sonntagnachmittag im heimischen Sportforum Hohenschönhausen mit 2:0 (1:0) gegen Hertha Zehlendorf gewann, setzte sich Babelsberg mit 2:1 (0:0) gegen den VFC Plauen durch. Damit liegen die beiden Klubs nach einem schwachen Start in die neue Spielzeit nun im Tabellenmittelfeld.

Dem BFC Dynamo glückte vor gut 2.000 Zuschauern der perfekte Auftakt: Der Torjäger Rufat Dadashov erzielte bereits in der ersten Minute nach Vorarbeit von Tobias Stockinger das 1:0. Für den 32-jährigen Stürmer war es sein dritter Saisontreffer. Bei den Hausherren brachte dieser große Erleichterung: Nach nur fünf Punkten aus den ersten fünf Spielen drohte der Klub, der - selbst formuliert - erneut um die Meisterschaft kämpfen will, in die Krise zu schlittern.

Babelsberg 03 holte - nach vier sieglosen Spielen zu Saisonbeginn - gegen den VFC Plauen den zweiten Erfolg in Serie. Auf das Führungstor mussten die Fans im Karl-Liebknecht-Stadion gegen den Tabellenletzten aber bis zur 64. Minute warten: Da nutzte Stanley Keller einen zu kurzen Rückpass auf den VFC-Keeper aus und traf zum 1:0. So kurios der Treffer fiel, so überfällig war er zu diesem Zeitpunkt für überlegene Nulldreier.

In der 80. Minute erledigte dann Daniel Frahn nach einer Standardsituation das 2:0 und damit die (Vor-)Entscheidung. Plauen gelang per direktem Freistoß durch Johan Martynets zwar noch der Anschlussstreffer, jedoch erst in der 90. Minute. So brachte Babelsberg den Sieg ins Ziel. Das Team von André Meyer ist nun punktgleich mit dem BFC Neunter.