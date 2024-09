Die Zweitvertretung von Hertha BSC hat am Freitagabend einen 3:1-Heimsieg gegen den FC Viktoria 1889 eingefahren. Nach den ersten acht Spieltagen der Regionalliga Nordost setzen sich die "Hertha-Bubis" mit nun 15 gesammelten Punkten in der Spitzengruppe fest und belegen für den Moment den vierten Tabellenplatz.

Oliver Rölke brachte das Team von Trainer Rejhan Hasanovic in der 12. Minute in Führung, Viktoria glich kurz nach dem Seitenwechsel durch einen Treffer von Emmanuel Chinedu Elekwa aus (50.) - doch die Herthaner gingen postwendend erneut in Führung und gingen durch Tore von Ensar Aksakal (52.) und Luca Wollschläger (90. +1) als verdienter Sieger vom Rasen.