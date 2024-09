Hertha BSC hofft gegen den SV Elversberg auf einen Heimsieg, um in die Spitzengruppe der Zweiten Bundesliga aufzuschließen. Das Team von Trainer Christian Fiél möchte nach dem Erfolg in Nürnberg die positive Serie ausbauen. Jetzt live hören und im Ticker.

In der Fremde ist Zweitligist Hertha BSC in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Zu Hause zeigten die Berliner dagegen bisher umso durchwachsenere Leistungen. Am Sonntag (Anstoß 13:30 Uhr) kommt mit dem SV Elversberg ein unangenehmer Gegner ins Berliner Olympiastadion. In den letzten drei Spielen holten die Saarländer vier Punkte, darunter war auch ein 4:0 gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt. Vergangene Woche verlor man sein Heimspiel gegen Aufsteiger Ulm mit 1:3.