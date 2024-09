Goldmedaillengewinnerin Elena Semechin wird zusammen mit Goldmedaillengewinner Maurice Schmidt die deutsche Fahne bei der Schlussfeier der Paralympischen Spiele von Paris tragen.



Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Samstagnachmittag bekannt. Die Berliner Schwimmerin und der Rollstuhlfechter führen die 143-köpfige Mannschaft sowie fünf Guides am Sonntagabend (20:30 Uhr) bei der Zeremonie im Stade de France an.

"Elena und Maurice haben stellvertretend für das gesamte Team Deutschland Paralympics mit ihren Leistungen Millionen von Menschen begeistert", sagte Delegationsleiter Karl Quade. "Sie sind würdige Fahnenträger - und nicht zuletzt aufgrund ihrer glänzenden sportlichen Erfolge und ihrer beeindruckenden Persönlichkeiten herausragende Vorbilder für den deutschen Para-Sport."