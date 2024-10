Bereits zum Start zeichnete sich am Sonntag ab, dass das Gastspiel beim Ex-Bundesligisten in Crailsheim für den großen Berliner Favoriten schwerer würde als erwartet. Über drei Minuten lang blieben die Gäste in der – wie üblich – lauten Crailsheimer Arena ohne eigene Punkte und lagen so schnell mit 0:8 im Hintertreffen. Und auch in der Folge fand die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez nur schwer und teilweise in die Partie. Zwei Tage nach ihrem couragierten Auftritt beim Euroleague-Schwergewicht FC Barcelona leisteten sich die Berliner viele, oft uncharakteristische und teils haarsträubende Fehler.

Allen voran offensiv kam Alba dabei nur schwer in die Gänge. Während ihre Crailsheimer Gastgeber, angeführt von Vincent Shahid und angetrieben von ihrer Halle, oft auch wilde Würfe trafen, ließ Alba zeitweise auch einfache Abschlüsse aus. So ging es mit einer klaren 43:28-Führung für Crailsheim in die Halbzeitpause.