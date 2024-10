Sperlinge und Fledermäuse - Umweltverband will Abriss des Jahnstadions mit Eilantrag stoppen

Mo 07.10.24 | 19:32 Uhr

Seit Jahren wird die Zukunft des Jahnstadions im Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark diskutiert und kritisiert. In dieser Woche soll der Abriss des Stadions begonnen werden. Ein Umweltverband will mit Verweis auf fehlenden Artenschutz dagegen klagen.



Das Ringen um den viel diskutierten Abriss und Neubau des Jahnstadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin geht in die nächste Runde. Während am Montagmorgen rund um das Stadion in Prenzlauer Berg mit den Vorbereitungen der ersten Abriss-Phase begonnen wurde, hat der Umweltverband "NaturFreunde Berlin" nun in einer Pressemitteilung angekündigt, einen Eilantrag am Berliner Verwaltungsgericht gegen den Abriss zu stellen.

Unersetzte Nisthöhlen und Quartiere

"Das fertige Schreiben liegt bereits bei unserem Anwalt zum Absenden bereit", sagte der stellvertretende Vorsitzende Uwe Hiksch am Montag dem "Berliner Kurier". Im ersten Schritt habe der Umweltverband allerdings selbst ein Schreiben an die Berliner Senatsbauverwaltung geschrieben. In dem wirft der Umweltverband dem Senat vor, rund um den geplanten Abriss bestimmte Auflagen zum Artenschutz nicht vollumfänglich und ausreichend umgesetzt zu haben. Ein Vorwurf, dem sich am Montag auch die Bürgerinitiative Jahnsportpark, die zuletzt mit einer Petition gegen den Abriss scheiterte, anschloss. Konkret argumentieren Umweltverband und Bürgerinitiative, dass durch das Fällen umstehender Bäume und Büsche sowie durch den Rückbau der Westtribüne und der Nebengebäude des Stadions eine hohe Anzahl von Bruthöhlen für 25 Vogel- und neun Fledermausarten verloren gehen. Über 350 dieser Nisthöhlen und Quartiere hätte die Berliner Senatsverwaltung bislang noch nicht ersetzt. Laut den Naturfreunden und der Bürgerinitiative sei das ein Verstoß gegen sogenannte CEF-Maßnahmen, die die Artenvielfalt schützen sollen.

Weltrekorde, BFC, Figo: Unvergängliche Momente im Jahn-Sportpark

Bild: imago images/Blunck Auf Weltkriegs-Trümmerschutt wurde 1951 der Berliner Sportpark errichtet. Das von Bauhaus-Architekt Rudolf Ortner entworfene Große Stadion bot anfangs bis zu 30.000 Zuschauern Platz. 1952 erfolgte die Umbenennung in Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, zum 100. Todestag des sogenannten "Turnvaters". Auf dem Bild zu sehen: ein Volleyball-Turnier in den 50er Jahren.

Bild: imago images/Stana Der Jahn-Sportpark stand jahrelang für Weltrekorde. Ganze 16 vom Weltleichtathletikverband anerkannte Bestmarken wurden in der Sportstätte im Prenzlauer Berg aufgestellt. So verbesserte Sprinterin Marlies Göhr ihren eigenen Weltrekord über 100 Meter im Sommer 1983 noch mal auf 10,81 Sekunden.

Bild: Imago Images Den wohl denkwürdigsten Weltrekord erzielte Athlet Uwe Hohn am 20. Juli 1984, als er seinen Speer 104,80 Meter weit schleuderte. Zuvor hatte die Bestmarke bei 99,72 m gelegen. Hohns Fabelrekord war Anlass, ab 1986 den Schwerpunkt der Speere zu verändern, um so die Flugkurve zu verkürzen - und damit die Zuschauer zu schützen.

Bild: imago images/Werek Zehn Länderspiele der Fußballnationalmannschaft der DDR fanden zwischen 1971 und 1990 im Jahn-Sportpark statt, keines davon verlor die DDR-Auswahl. 30.000 Menschen sahen den 1:0-Erfolg über Belgien. Auf dem Bild mischt sich Jürgen Sparwasser unter die belgischen Abwehrreihen.

Bild: dpa/Uhlemann Ab Ende der 1960er Jahre trug der BFC gelegentlich seine Heimspiele im Jahn-Sportpark aus. Dauerhaft zog der BFC ab dem Jahr 1975 ins Stadion im Prenzlauer Berg, im Bild: Die Oberliga-Partie gegen 1. FC Lok Leipzig (2:1, 1983). Der Umzug war auch der Beginn großer Europapokal-Abende im Jahn-Sportpark.

Bild: imago images/Schulze Der BFC Dynamo empfing etwa Nottingham Forest, AS Rom, Aston Villa – und am 15.09.1982 den Hamburger Sportverein. Hier überwindet Hans-Jürgen Riediger HSV-Torwart Uli Stein (Endstand: 1:1). 1988 schlugen die Weinroten im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister Werder Bremen gar mit 3:0 – um allerdings im Rückspiel mit 0:5 unterzugehen.

Bild: imago images In den Jahren 1986 und 1987 wurde das Stadion erneuert, etwa durch die mit rotem Glas verkleidete Haupttribüne, einem Tribünendach sowie den fächerförmigen Flutlichtmasten.

Bild: Imago Images Auch nach der Wende war der Sportpark Austragungsort sportlicher Höhepunkte. In einem Testspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Barcelona gab sich im Jahr 1999 der spätere Weltfußballer Luis Figo die Ehre. Die Herthaner spielten zudem mehrere Male ihre Europapokal-Quali im Jahn-Sportpark.

Bild: Imago Images Ebenfalls im Prenzlauer Berg trug der 1. FC Union Berlin seine ersten Europapokalspiele der Vereinsgeschichte aus. Gegen das finnische Team Haka Valkeakoski konnten sich die Köpenicker noch durchsetzen (3:0 im Jahn-Sportpark), gegen Litex Lowetsch aus Bulgarien war dann Schluss (0:2).

Bild: Imago Images/Alexander Borai Nun soll sich das Stadion grundlegend verändern. Laut Senat steht ab dieser Woche im ersten Schritt der sogenannte "hochbauliche Rückbau" an. Doch die Proteste dagegen gehen weiter: Am Montag kündigte der Umweltverband "Naturfreunde Berlin" an, einen Eilantrag am Berliner Verwaltungsgericht gegen den Abriss stellen zu wollen. Play Pause Fullscreen



















Senatsverwaltung widerspricht

Eine Sprecherin des Berliner Verwaltungsgerichts erklärte auf rbb-Anfrage am Montag, dass noch kein Antrag eingegangen sei. Wenn das allerdings mit dem tatsächlichen Abriss-Beginn passiere, könne es sein, dass sich die Bauarbeiten dadurch erheblich verzögern. Die Pressestelle der Berliner Senatsverwaltung hingegen erklärte am Montag auf Anfrage des rbb, sämtliche CEF-Maßnahmen wie erfordert umzusetzen.

Im ersten Schritt stehen laut Senatsverwaltung aktuell Rückbaumaßnahmen an der Osttribüne, der westlichen Überdachung und sonstigen baulichen Strukturen an. "Für die Rückbaumaßnahmen sind erforderliche CEF-Maßnahmen (u.a. Sperlingstürme, Fledermauskästen) mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Bezirks Pankow abgestimmt und in Teilen bereits umgesetzt", erklärt die Pressestelle der Senatsverwaltung. Weitere erforderliche Maßnahmen im Sinne des Artenschutzes würde man umsetzen, sobald die Rückbaumaßnahmen anstehen, die sie notwendig machen.

Jahnstadion ist erst der Anfang

Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg soll nach Plänen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in den kommenden Jahren umfassend umgestaltet werden. Der erste Schritt ist der beschriebene Abriss des Stadions, das durch ein neues ersetzt werden soll. Vorgesehen sind zudem weitere Sportstätten, darunter zusätzliche Fußball-, Beachvolleyball- und Tennisplätze sowie eine Multisporthalle und der Bau eines Begegnungszentrums.

