Seit sechs Spieltagen geht es beim SV Babelsberg nur noch bergab – und auch am 12. Spieltag der Regionalliga Nordost hat sich daran nichts geändert. Gegen den Halleschen FC mussten sich die Potsdamer im heimischen Stadion 0:4 geschlagen geben und stehen nun auf Platz 15 der Tabelle.

Halle startete kontrolliert und belohnte sich nach 15 Minuten mit dem 1:0 durch Burim Halili. Eine Führung, die zu diesem Zeitpunkt schon fast überfällig war, da Babelsberg nur hinterherlief. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war dann zwar die einzige Phase des Spiels, in der Babelsberg aktiver wurde, ein Treffer gelang den Hausherren aber trotzdem nicht. Cyrill Akono (61. Minute), Jan Löhmannsröben (73.) und Robin Friedrich per Elfmeter (88.) machten in Halbzeit zwei dann alles klar für die Gäste. Für die Babelsberger von Trainer André Meyer steht nun am Freitag die Partie gegen Hertha BSC II an.