Erfolgsserie auf dem Prüfstand: Mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen erwartet Energie Cottbus eine schwierige Aufgabe. Derweil laufen in der Lausitz die Personal-Planungen für die kommende Saison an. Von Andreas Friebel

Energie Cottbus stürmt mit spektakulärem Offensivfußball durch die 3. Liga. Der Lohn: die Tabellenführung. Die will das Team am Samstag ab 14 Uhr bei Rot-Weiss Essen verteidigen. Sehen Sie das komplette Spiel im Livestream bei rbb|24.

Bei den Essenern zeigt die Formkurve gerade nach unten. Nur ein Sieg gelang in den letzten vier Partien. "Sie haben sehr spät Spieler geholt - da müssen sich erst Hierarchien finden", sagte Wollitz am Donnerstag auf der Pressekonferenz über den bisherigen Saisonverlauf des Gegners. Essen wird die Gäste aus der Lausitz am Samstag wie gewohnt im ehrwürdigen Stadion an der Hafenstraße empfangen. Wollitz warnte zugleich: "Die Hafenstraße kann eine Mannschaft immer pushen. Wir müssen da extrem aufmerksam sein."

Einen Push wird sein Team aber auch von den eigenen Fans bekommen. Seit dem Cottbuser Aufstieg in die 3. Liga reisen pro Woche mindestens 1.000 Anhänger quer durch die Republik. Denn die Begeisterung in der Lausitz ist weiter groß - so groß, dass die Fanartikel-Abteilung derzeit kaum die Nachfrage stillen kann. Eine kürzlich aufgelegte Wollitz-Kollektion mit Tasse, T-Shirt und Kuschelkissen, die unter dem Motto "Trainerlegende" stand, war binnen kürzester Zeit ausverkauft. "Es freut mich, wenn das angenommen wird. Aber ich glaube, es gibt Spieler, die passen besser auf so ein Kissen", merkte Wollitz mit einem Augenzwinkern an.



Er will sich lieber auf das Sportliche konzentrieren. Und da fällt am Samstag Phil Halbauer aus. Der offensive Mittelfeldspieler hat Adduktorenprobleme. Auch Joshua Putze fehlt nach seiner Zahn-Operation weiter. Der Rest des Kaders ist fit.