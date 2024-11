Das Berliner Olympiastadion hat sich als Spielort für die mögliche Frauenfußball-Europameisterschaft 2029 in Deutschland beworben. Das teilten die Olympiastadion GmbH und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Insgesamt hätten 17 deutsche Städte Interesse bekundet, die Frauenfußball-EM 2029 - mit offiziellem Titel "UEFA Women’s EURO 2029" - auszurichten, heißt es in einer Mitteilung.



Die EM soll demnach mit 16 Teams an 31 Spieltagen in voraussichtlich acht Stadien ausgetragen werden. In die Auswahl kommen - den UEFA-Vorgaben entsprechend - nur Arenen, die über mindestens 20.000 Sitzplätze verfügen. Im Februar werde es eine Shortlist mit den aussichtsreichsten Städten geben, schreiben DFB und Olympiastadion GmbH. Der DFB listet auf seiner Webseite [dfb.de] die 17 Städte auf, die eine Teilnahmeerklärung abgegeben haben.