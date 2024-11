Bernd Henke - Member Of IFFHS 14770 Brandenburg an der Havel Sonntag, 17.11.2024 | 21:55 Uhr

Als erste Frau in der Geschichte der "Alten Dame Hertha" wurde Anne Noske einen Tag nach dem Sieg der jungen Hertha-Frauenmannschaft über den FC Viktoria Berlin in das Präsidium von Hertha BSC berufen.



Die neue Vizepräsidentin von Hertha BSC, Anne Noske, war bis zum Frühjahr 2024 Leiterin der Stabsstelle Unternehmenskommunikation und Pressesprecherin des Berliner Wohnungsunternehmens GEWOBAG.



Damit kann der BERLINER WEG des ehemaligen Präsidenten Kay Bernstein zur Förderung des Frauenfußballs nachhaltig fortgesetzt werden.



Durch eine Kooperation mit Hertha Zehlendorf ging Hertha erst in der zweiten Saison mit einer eigenen Frauenmannschaft an den Start. Sofian Chahed, ehemals erfolgreicher Cheftrainer des 1. FFC Turbine Potsdam, wird sich über diese Entscheidung gefreut haben.



Sein Konzept, den Verein sportlich weiterzuentwickeln und Schritt für Schritt eine Leistungskultur zu etablieren, wurde mit der Wahl der ersten Frau in ein Hertha-Präsidium bestätigt,