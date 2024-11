Herthas Finanzgeschäftsführer Thomas Herrich hatte schon unangenehmere Mitgliederversammlungen zu überstehen. Vor der Veranstaltung im City Cube am Sonntag (17. November) richten sich alle Blicke auf die Wahl des Präsidiums. In der zu erwartenden Mammut-Sitzung dürfte der Tagesordnungspunkt "Finanzbericht der Geschäftsführung" nur eine Fußnote sein. Das ist ganz praktisch. Denn die Zahlen lassen sich gut verkaufen, werfen aber auch Zukunftsfragen auf. Vor allem auf folgende Punkte lohnt es sich zu achten:

Mit Steuern und Abschreibungen betrug der Verlust sogar mehr als 33 Millionen Euro. Gemessen an den Vorjahren war das zwar immer noch ein Erfolg, die zwischenzeitlich prognostizierten Ergebnisse verfehlte der Klub allerdings. Die Erklärung dafür dürfte Finanzgeschäftsführer Thomas Herrich am Sonntag versuchen, den Mitgliedern und Medien zu geben.

Bereits im April verbreitete Hertha BSC die viel beachtete Meldung , die Zweitligasaison würde mit einem positiven Geschäftsergebnis beendet werden. Eine tolle Nachricht, für die Hertha und sein Geschäftsführer gefeiert wurden. Vielleicht etwas zu früh, wie sich nun zeigte. Denn das Geschäftsjahr 2023/24, das bis zum 30. Juni lief und damit im Wesentlichen an die Saison angelehnt war, beendete Hertha mitnichten im positiven Zahlenbereich. Im Gegenteil: Am Ende stand das immer noch beachtliche Minus von rund zehn Millionen Euro im operativen Geschäft .

Angesichts der Lage des Investors werden Thomas Herrich und Co. wohl nicht mehr damit rechnen, dieses Geld noch zu sehen. Im Finanzbericht heißt es, eine offene Forderung in Höhe von 4,9 Millionen Euro sei in der ersten Saisonhälfte aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht bereits vollständig abgeschrieben worden. Im zweiten Halbjahr habe man entsprechende Forderungen gar nicht mehr in der Bilanz erfasst.

Die fehlende Summe ist ziemlich genauso hoch wie der nicht gedeckte Fehlbetrag in der Bilanz des Klubs (rund 23 Millionen Euro). Es war bekannt, dass die Zahlungen des Investors an den Sanierungsplan des Klubs angelehnt werden sollten, auch die Misere von 777 könnte also dazu beigetragen haben, dass die Bilanz etwas schlechter ausfiel als erhofft.

Am Sonntag entscheiden Herthas Mitglieder, wer in die großen Fußstapfen des verstorbenen Kay Bernstein tritt. Hinter Interimspräsident Fabian Drescher hat sich ein buntes Quartett von Herausforderern gesammelt. Ein Vergleich.

Im Vergleich zur letzten Erstligasaison konnte Hertha so über 50 Millionen Euro Personalkosten sparen . Das ist ein Hauptgrund für die deutlich verbesserten Geschäftszahlen und ein wichtiger Entwicklungsschritt, weg von einem über Jahre hinweg grotesk defizitären Geschäftsmodell. In finanzieller Hinsicht war der Abstieg Fluch und Segen zugleich .

Einen Erfolg kann Thomas Herrich immerhin in Bezug auf die Ausgaben verkünden. Hertha ist ein radikaler Sparschritt gelungen. Dabei half auch der Abstieg. Denn durch den Fall in die Zweitklassigkeit konnten die Gehälter des Profikaders erheblich gekürzt werden. Bei den meisten Spielern halbierten sich die Gehälter durch Vertragsklauseln automatisch, vorher hochbezahlte Bankdrücker suchten sich (vielleicht auch dadurch motiviert) einen neuen Arbeitgeber. Zudem wurden die Geschäftsstelle und das Funktionsteam verkleinert.

Ein Sparerfolg bei den Ausgaben wird sich nicht noch einmal in dieser Form realisieren lassen. Die Gehaltsausgaben bewegen sich jetzt im Bereich anderer Spitzenteams der zweiten Liga. Hier noch einmal im deutlich zweistelligen Millionenbereich einzusparen, kann nicht im Sinne der sportlichen Wettbewerbstauglichkeit sein. Die Spielerverpflichtungen im Sommer deuten auch nicht darauf hin, dass das der Plan war.

Dem gegenüber stehen aber sinkende Einnahmen. In der Tabelle der Fernsehgelder wird Hertha auch in dieser Saison weiter abrutschen. Grund ist der Verteilungsschlüssel, nach dem die DFL die Einnahmen aus der TV-Vermarktung verteilt. Zu einem großen Teil basiert der auf den sportlichen Leistungen der letzten Jahre und dieser Koeffizient wird bei Hertha im zweiten Zweitligajahr noch schlechter. Nach Schätzungen des Portals "Fussball-Geld" bekommt die Alte Dame in dieser Saison nochmal rund zehn Millionen Euro weniger als in der letzten. Auch Herthas Werbewert bei Sponsoren wird sich nicht verbessern.

Die Frage ist also: Wie will der Klub seine Geschäftszahlen weiter verbessern? Eine befriedigende Antwort scheinen auch die Verantwortlichen noch nicht gefunden zu haben, denn für die laufende Spielzeit rechnen sie erneut mit einem Minus, nach aktuellem Stand in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Davon waren sie aber auch im Winter schon ausgegangen, am Ende wurden es zehn Millionen Euro mehr.

Folgerichtig sollten die Fans wohl nicht überrascht sein, wenn am Saisonende Teile des fußballerischen Tafelsilbers verkauft werden müssen: Spieler wie Ibrahim Maza, Fabian Reese oder Mikael Cuisance haben vielversprechende Marktwerte. Zumindest Maza und Reese haben aber auch einen hohen emotionalen Wert für die Fans. Auch dazu könnten die Mitglieder am Sonntag also Fragen an die sportliche Leitung haben.